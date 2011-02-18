Петербуржец забрал со скамейки забытую технику и получил реальный срок

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Петербуржец получил реальный срок лишения свободы за то, что забрал чужую, оставленную на скамейке технику. Об этом рассказали в прокуратуре Кировского района.

В суде установлено, что 15 июня 2024 года подсудимый, находясь возле дома 42 по проспекту Ветеранов, похитил со скамейки оставленные без присмотра мобильный телефон и ноутбук. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее похититель электросамоката с Коломяжского проспекта был отправлен в колонию на 2 года.

Видео: прокуратура СПб