Из строящегося здания школы в Красногвардейском районе мужчина украл инструменты

Изъяли три дисковых электропилы, набор сверл для дрели и три дверных доводчика.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе рецидивиста, который похитил инструменты из строящегося здания школы. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 16 июня сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании увидели мужчину с коробкой и объемными сумками. Прохожий, заметив патрульный автомобиль, сразу бросил все и попытался убежать, однако его поймали. Злоумышленником оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотических средств. Инструменты он похитил с территории стройки на Пахомовской улице.

Правонарушителя увезли в 66-й отдел полиции, изъяли три дисковых электропилы, набор сверл для дрели и три дверных доводчика.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти