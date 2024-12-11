Петербуржец силой отобрал деньги у 85-летней матери

Деньги ему понадобились, чтобы начать новую жизнь, ведь он в июле 2024 года освободился из мест лишения свободы.

Петербуржец обвиняется в хищении денежных средств у пожилой матери на "новую жизнь". Об этом рассказали в прокуратуре Выборгского района.

По версии следствия, 3 и 8 октября 2024 года 40-летний обвиняемый, находясь в квартире по месту проживания в одном из домов по проспекту Просвещения, похитил у своей 85-летней матери 10 тысяч рублей, а после того, как она пыталась ему сопротивляться с силой вырывал у нее наличные и толкнул.

Со слов обвиняемого, деньги ему понадобились, чтобы начать новую жизнь, ведь он в июле 2024 года освободился из мест лишения свободы. Теперь мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё одного петербуржца задержали по подозрению в покушении на убийство матери.

Фото: Piter.tv