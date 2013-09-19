Полиция Петербурга объявила план перехвата после сообщения о похищении женщины

Правоохранители ищут "Ладу", в которую могли посадить потерпевшую.

Полиция объявила план перехвата "Север" после сообщения о похищении женщины в Выборгском районе. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Со слов заявителя, двое мужчин увезли на "Ладе" девушку с Придорожной аллеи, 31. Регистрационный номер машины предполагаемых злоумышленников есть в распоряжении полиции. Официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV показал, как трое неизвестных напали на индивидуального предпринимателя и усадили его в его же машину. После этого злоумышленники направились к даче потерпевшего. Они забрали деньги, часть из которых была в иностранной валюте. Мужчину связали, но ему удалось освободиться и обратиться к соседям.

Фото: Piter.TV