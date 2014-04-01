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Нападение на предпринимателя в Васкелово попало на видео

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Злоумышленники хотели угнать "Тойоту" бизнесмена, но не смогли.

Неизвестный напали на индивидуального предпринимателя в деревне Васкелово и вымогали деньги. Мужчину связали скотчем, но он сумел освободиться и добраться до соседей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило утром 29 марта. На Озерной улице мужчины вышел из "Тойоты", чтобы открыть шлагбаум, после чего к нему подошли трое неизвестных и начали избивать. Злоумышленники посадили предпринимателя в автомобиль, подъехали к его дачному участку и продолжили применять насилие. 

Мужчина сообщил преступникам о том, что деньги находятся в его машине. В сумке потерпевшего лежали 4 тыс. долларов США, 150 тыс. рублей и мобильный телефон. Неизвестные пытались угнать иномарку, но сделать этого не смогли, так как машина оборудована системой спутниковой сигнализации. Они скрылись с места после того, что скотчем связали мужчину.

Общая сумма материального ущерба составила 500 тыс. рублей. Все трое были одеты в спортивную одежду. На вид злоумышленникам не более 35 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

Видео: Piter.TV

Теги: избиение, индивидуальный предприниматель, разбой
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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