В Мурино похитили молодого человека, который не отдавал долг

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Мурино похитили молодого человека, задолжавшего небольшую сумму. Подробности сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 24 декабря на Новой улице в Мурино произошла драка, после чего неизвестные насильно посадили мужчину в каршеринговый Kia Rio и скрылись. Заглохшее авто правоохранители обнаружили на пересечении Тихорецкого проспекта и улицы Академика Байкова, в машине был задержан 28-летний житель Курска. Похищенный 19-летний петербуржец был найден в торговом центре в сопровождении 21-летнего петербуржца.

Сначала потерпевший заявил, что все это был розыгрыш, но чуть позже написал заявление о похищении. Он сообщил, что приобрел у знакомого мобильный телефон в рассрочку за 50 тысяч рублей, а деньги не отдавал. Поэтому продавец телефона избил должника, насильно посадил в Kia Rio, повез в неизвестном направлении, продолжая избивать. Во время движения пострадавший ногой разбил стекло двери, после чего каршеринг был дистанционно заблокирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похищенный юноша сам также находится под следствие по делу о хранении наркотиков.

В Ленобласти мужчина и женщина предстанут пред судом по обвинению в похищении родственницы и вымогательстве.

Фото: Piter.tv