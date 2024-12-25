В Ленобласти мужчина и женщина предстанут пред судом по обвинению в похищении родственницы и вымогательстве

Собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Волосовском районе мужчина и женщина предстанут пред судом по обвинению в похищении родственницы и вымогательстве. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они обвиняются в совершении преступлений по п.п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия из корыстных побуждений) и п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества).

Следствием установлено, утром 7 сентября 2024 года мужчина напал на свою 55-летнюю сестру в поселке Калитино. Он посадил её в салон автомобиля, в котором находилась вторая обвиняемая. На указанном автомобиле фигуранты отвезли женщину в деревню Старые Раглицы, где, угрожая ножом и убийством, потребовали от нее написать расписку об обязательстве передачи права собственности на дом в пользу её брата. После написания расписки обвиняемые отпустили женщину на свободу.

Собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее трое петербуржцев похитили школьника и просили 45 тыс. рублей за его освобождение.

Видео: СК по Ленобласти