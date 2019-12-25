Трое петербуржцев похитили школьника и просили 45 тыс. рублей за его освобождение

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

За похищение девятиклассника и вымогательство денег за его освобождение задержаны трое петербуржцев. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Ночью 23 декабря в полицию позвонила 16-летняя девушка и сообщила о том, что от дома 9/1 по улице Шелгунова ее 17-летнего знакомого силой затолкали в машину и увезли. Автомобиль обнаружили на улице Бабушкина, там же поймали двоих жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет и 19-летнего жителя Кировского района.

Полицейские установили, что молодые люди, посадив в авто подростка, позвонили и потребовали с его опекуна выкуп в размере 45 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Ранее на Piter.TV: задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской улице.

Фото: Piter.TV