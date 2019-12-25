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Перед судом предстанет женщина-курьер мошенников, похитившая у пенсионеров 4 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 14:31
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Перед судом предстанет женщина-курьер мошенников, похитившая у пенсионеров 4 млн рублей в Петербурге

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Средства она перечислила на счета участников группы.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанки, которой вменяют ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 21 ноября. 

Следствие утверждает, что фигурантка выполняла роль курьера в составе преступной группы, занимавшейся хищением денег у петербуржцев. В мае ее соучастники звонили местным жителям, представлялись полицейскими и заявляли о тщательной проверке. Для урегулирования вопроса якобы требовалась крупная сумма, ее необходимо было передать через "федерального" курьера. 

В результате четверо потерпевших в возрасте от 57 до 76 лет отдали обвиняемой порядка 4 млн рублей. Средства она перечислила на счета участников группы. 

Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали 18-летнего лже-инкассатора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курьер мошенников, обман пенсионеров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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