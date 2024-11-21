В Петербурге задержали 18-летнего лже-инкассатора

Он забирал деньги у пожилых людей и передавал их третьим лицам.

Полиция задержала лже-инкассатора, обманувшего пожилую петербурженку с проспекта Ветеранов. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 ноября обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Ветеранов. Она рассказала, что 5 ноября ей позвонил неизвестный, представился оператором связи и предложил изменить номер домашнего телефона. Когда пожилая женщина отказалась, сотрудник связи прислал ей коды, которые необходимо было продиктовать неизвестному, что заявительница и сделала.

Через некоторое время пожилой женщине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что на ее вклад посягают мошенники и для того, чтобы это предотвратить, надо срочно снять денежные средства и передать их на инкассацию.

Пенсионерка обналичила свои денежные средства в банке и в несколько этапов передала так называемым инкассаторам – сначала 700 тысяч рублей, а потом 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В общежитии в доме 32 по Заневскому проспекту 20 ноября по подозрению в совершении указанного преступления задержан 18-летний лже-инкассатор. Молодой человек пояснил полицейским, что действовал по инструкции, получаемой через мессенджер. Полученные от пенсионеров денежные средства он по указанию кураторов передавал третьим лицам, а также переводил на криптокошелек и другие неизвестные счета.

Ранее в Петербурге был задержан 16-летний подросток, подрабатывавший курьером мошенников.