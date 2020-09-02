Полиция задержала похитивших ростовую фигуру правоохранителя в Приозерске

По подозрению поймали 42-летнего жителя Северной столицы и 28-летнего мужчину из Всеволожского района.

Полицейские Приозерского района задержали похитителей ростовой фигуры правоохранителя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 мая поступило сообщение от директора Управления социальной защиты населения о том, что неизвестные, находясь в торговом центре на Северопарковой улице в Приозерске, тайно похитили ростовую фигуру.

По подозрению поймали 42-летнего жителя Северной столицы и 28-летнего мужчину из Всеволожского района. Злоумышленников доставили в отдел для разбирательства.

Ранее на Piter.TV: мужчина подозревается в краже забытой женской сумки в электричке "Ораниенбаум-1 — Петербург".

Фото: Piter.TV