В Петербурге москвич повторно обманул пенсионера на 1 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района установили причастность ранее задержанного за мошенничество жителя Московской области к совершению аналогичного преступления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 октября в полицию обратился 85-летний пенсионер с проспекта Славы с заявлением о том, что неизвестные в период с 18 по 23 октября, путем обмана, завладели его денежными средствами в сумме более 1 млн рублей. Пожилой мужчина передал их по месту жительства женщине. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий 28 октября правоохранителями установлена причастность к совершению этого преступления 22-летнего москвича, задержанного 27 октября по подозрению в аналогичном преступлении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пенсионерка сдала полицейским мошенников.

Фото: Piter.TV