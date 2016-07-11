  1. Главная
Сегодня, 10:46
138
Перед судом в Петербурге предстанут четверо иностранцев, которые похитили знакомого из-за денег

О случившемся в полицию сообщил очевидец.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мигрантов. Им вменяют пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 и пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в марте фигуранты подкараулили молодого человека возле дома по улице Халтурина в Петергофе, после чего избили его и насильно усадили в автомобиль Chevrolet Lacetti. Жертву удерживали к квартире на проспекте Стачек, требуя 200 тыс. рублей. О случившемся в полицию сообщил очевидец, и злоумышленников задержали на следующий день. 

Уголовного дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине задержаны двое мужчин, которые похитили и избили жителя поселка Суйда. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

