Перед судом в Петербурге предстанут четверо иностранцев, которые похитили знакомого из-за денег

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мигрантов. Им вменяют пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 и пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в марте фигуранты подкараулили молодого человека возле дома по улице Халтурина в Петергофе, после чего избили его и насильно усадили в автомобиль Chevrolet Lacetti. Жертву удерживали к квартире на проспекте Стачек, требуя 200 тыс. рублей. О случившемся в полицию сообщил очевидец, и злоумышленников задержали на следующий день.

Уголовного дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга