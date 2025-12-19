Молодой петербуржец похитил у прохожего 145 тыс. рублей просьбами о помощи

Один раз обвиняемый попросил помочь с лечением, в другой раз – одолжить средства на развитие малого бизнеса и аренду жилья.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Выборгского района. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в надзорном ведомстве 16 января.

Фигурант познакомился со случайным прохожим около станции метро "Технологический институт". Он втерся в доверие к мужчине и под разными предлогами похитил у него 145 тыс. рублей. Один раз обвиняемый попросил помочь с лечением, в другой раз – одолжить средства на развитие малого бизнеса и аренду жилья.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV