  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодой петербуржец похитил у прохожего 145 тыс. рублей просьбами о помощи
Сегодня, 12:25
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Молодой петербуржец похитил у прохожего 145 тыс. рублей просьбами о помощи

0 0

Один раз обвиняемый попросил помочь с лечением, в другой раз – одолжить средства на развитие малого бизнеса и аренду жилья.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Выборгского района. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в надзорном ведомстве 16 января. 

Фигурант познакомился со случайным прохожим около станции метро "Технологический институт". Он втерся в доверие к мужчине и под разными предлогами похитил у него 145 тыс. рублей. Один раз обвиняемый попросил помочь с лечением, в другой раз – одолжить средства на развитие малого бизнеса и аренду жилья. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге установлена причастность дропперши к обману пенсионерки на 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии