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Грузовик весом 1,5 тонны наехал на ногу рабочего на Московском шоссе
Сегодня, 13:06
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Грузовик весом 1,5 тонны наехал на ногу рабочего на Московском шоссе

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Инцидент произошел на территории компании по закупке корма.

Складской погрузчик весом почти 1,5 тонны наехал на ногу рабочему на Московском шоссе. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в 12 часов 19-го октября на территории компании, которая занимается закупкой корма для животных. 

По предварительным данным, пострадавшему оказывают доврачебную помощь по охлаждению. У него может быть разрублена кость.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге будут судить курьера, продавшего рабочий электросамокат. 

Фото: Pexels 

Теги: грузовик, рабочий
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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