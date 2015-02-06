Грузовик весом 1,5 тонны наехал на ногу рабочего на Московском шоссе

Инцидент произошел на территории компании по закупке корма.

Складской погрузчик весом почти 1,5 тонны наехал на ногу рабочему на Московском шоссе. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в 12 часов 19-го октября на территории компании, которая занимается закупкой корма для животных.

По предварительным данным, пострадавшему оказывают доврачебную помощь по охлаждению. У него может быть разрублена кость.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге будут судить курьера, продавшего рабочий электросамокат.

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