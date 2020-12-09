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В Петербурге будут судить курьера, продавшего рабочий электросамокат
Сегодня, 22:38
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В Петербурге будут судить курьера, продавшего рабочий электросамокат

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Уголовное дело передано в Выборгский районный суд.

В Петербурге будут судить 30-летнего курьера, продавшего рабочий электросамокат. Он обвиняется в присвоении имущества службы сервиса по доставке еды (ч. 2 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 

По версии следствия, в июне этого года мужчина устроился курьером в сервис по доставке еды. На работе обвиняемому выдали рабочий электросамокат стоимостью 49 тысяч рублей. Однако мужчина продал транспорт и потратил деньги. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали курьера с 10 килограммами различных наркотиков.

Фото: pexels.com

Теги: курьер, прокуратура, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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