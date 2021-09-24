В Петербурге задержан курьер с 10 килограммами различных наркотиков

В отношении водителя микроавтобуса возбуждены уголовные дела.

В Невском районе Петербурга задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и области.

Во дворе дома 14 корпус 1 по улице Подвойского наркополицейские при поддержке бойцов подразделения "Гром" блокировали микроавтобус Hyundai под управлением 29-летнего петербуржца. В салоне автомобиля находились жена и мать водителя. В результате досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики: гашиш, кокаин, мефедрон и психотропные вещества, амфетамин. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов. Задержанный подозревается в развозке и закладках в тайники наркотиков.

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к преступлению" и по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств). Устанавливаются иные лица, причастные к организации противоправной деятельности.

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Видео: МВД