Бастрыкину доложат о проверке по факту погрома в ТЦ, который устроили подростки

Следователи проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту происшествия в торговом центре в Петербурге, рассказали в ведомстве 6 марта.

Предварительно, подростки устроили погром в одном из заведений общепита, также был избил сотрудник кафе. Следователи проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ по городу Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ