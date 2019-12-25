Жильцы хостела устроили погром в пекарне на Садовой улице

Неадекватов доставили в отдел, в отношении них составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские задержали постояльцев хостела, которые устроили погром в пекарне. Злоумышленники помещены в спецприемник, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям вечером 6 марта поступило сообщение о том, что двое мужчин разбили витрину в пекарне в доме 36 по Садовой улице. На месте были задержаны 40-летний уроженец Свердловской области и 39-летний житель республики Саха, оба нигде не работают. Неадекватов доставили в отдел, в отношении них составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего поместили в спецприемник.

Позже в полицию с заявлением о разбитой витрине и порче кассового аппарата обратился 19-летний кассир. В настоящее время ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкину доложат о проверке по факту погрома в ТЦ, который устроили подростки.

Фото: Piter.TV