В Красногвардейском районе задержана устроившая погром в номере отеля
Сегодня, 13:03
Так, повреждены телевизор, сантехника и натяжной потолок.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе женщину, устроившую погром в номере отеля. В настоящее время сумма ущерба устанавливается, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 19 октября персонал гостиницы на Большеохтинском проспекте воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте установили, что 36-летняя женщина распивала алкоголь и шумно себя вела, а на замечание администратора отреагировала агрессивно и начала ломать имущество. Так, повреждены телевизор, сантехника и натяжной потолок. Задержанную увезли в 52-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет мужчина, проникший в магазин на проспекте Обуховской Обороны ради кражи алкоголя. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

