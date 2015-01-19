  1. Главная
Полиция разыскивает вандалов, разгромивших автобус в Парголово
В качестве "оружия" расправы они выбрали сигнальный молоток.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестные злоумышленники разбили аварийным молотком стекло автобуса. Инцидент произошел вечером 4 сентября в Парголово, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, в 21:34 водитель автобуса сообщил о том, что на пересечении улиц Федорова Абрамова и Меркурьева неизвестные лица разбили боковое стекло транспортного средства и скрылись с места происшествия. Для совершения погрома злоумышленники использовали аварийный молоток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых. Материальный ущерб от действий вандалов устанавливается. 

Ранее Piter.TV сообщал, что трое фигурантов дела о хищениях имущества Метростроя получили штрафы.

Фото: Piter.TV

