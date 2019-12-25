Трое фигурантов дела о хищениях имущества Метростроя получили штрафы

Мошенники из дела Метростроя избежали наказания и отделались выплатами.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении троих участников мошеннической схемы с имуществом обанкротившегося ОАО "Метрострой". Всем фигурантам назначены штрафы по 200 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие установило, что генеральный директор ООО "СПбЦИТ" Андрей Мариничев в 2021–2022 годах разработал схему аренды имущества "Метростроя" по заниженной стоимости с последующей передачей в субаренду по рыночным ценам. В этом ему содействовали конкурсные управляющие предприятия Светлана Судья и Павел Матвеев.

Оба управляющих заключали договоры с ООО "СПбЦИТ" и скрывали их от комитета кредиторов. Ущерб от действий участников схемы оценен более чем в 52 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по пп. "а, б" ч.2 ст.165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Суд освободил Мариничева, Судью и Матвеева от уголовной ответственности, назначив штрафы.

Фото: Piter.TV