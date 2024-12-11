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Пьяный мужчина устроил погром на автомойке во Фрунзенском районе

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Злоумышленника искали росгвардейцы.

Росгвардейцы задержали нетрезвого хулигана, устроившего погром на автомойке во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 25 января к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась владелица мойки на Южном шоссе. По словам женщины, на территорию через ограждение, установленное со стороны соседней сауны, перелез агрессивный мужчина. Он начал бить ногами и руками по витринам и двери, а затем, разбив их, проник внутрь, где стал ломать мебель. 

Заявительница в это время выбежала на улицу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Злоумышленника искали росгвардейцы, им оказался 31-летний мужчина. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин ограбили заправку в Московском районе. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: автомойка, погром, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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