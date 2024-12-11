Двое мужчин ограбили заправку в Московском районе

Злоумышленники вынесли несколько канистр со стеклоомывающей жидкостью.

Росгвардейцы в Московском районе задержали грабителей, похитивших товары из магазина на заправке. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 27 января сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на Московском проспекте, заметили двоих мужчин, которые убегали с территории АЗС, держа в руках две трехлитровые канистры с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. Работница станции требовала вернуть товар, используя систему громкой связи.

Правонарушителей поймали на остановке общественного транспорта, куда они подбежали в надежде успеть зайти в подъезжающий трамвай. Похищенное изъяли.

Задержанных доставили в 29-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что у петербуржца похитили Hyundai за 2,7 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти