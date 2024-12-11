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Двое мужчин ограбили заправку в Московском районе

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Злоумышленники вынесли несколько канистр со стеклоомывающей жидкостью.

Росгвардейцы в Московском районе задержали грабителей, похитивших товары из магазина на заправке. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 27 января сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на Московском проспекте, заметили двоих мужчин, которые убегали с территории АЗС, держа в руках две трехлитровые канистры с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. Работница станции требовала вернуть товар, используя систему громкой связи. 

Правонарушителей поймали на остановке общественного транспорта, куда они подбежали в надежде успеть зайти в подъезжающий трамвай. Похищенное изъяли. 

Задержанных доставили в 29-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что у петербуржца похитили Hyundai за 2,7 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: азс, московский проспект, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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