У петербуржца похитили Hyundai за 2,7 млн рублей

Автомобиль украден ночью. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Уголовное расследование началось после кражи дорогостоящего автомобиля в Приморском районе Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижение машины на перекрестке, сообщил 47news.

23 января вечером 42-летний инспектор петербургского МФЦ обратился в правоохранительные органы, узнав о пропаже своей машины Hyundai Palisade, оставшейся на парковке возле дома в Лыжном переулке.

Автомобиль украден ночью. Сигнализацию удалось обойти, и черный внедорожник 2019 года был похищен с парковки. Ущерб составил 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Начато расследование, детали инцидента уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV