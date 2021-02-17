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Сотрудники ГИБДД гнались за двумя нелегалами в Петроградском районе

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В Петроградском районе Петербурга сотрудники ГИБДД гнались за двумя молодыми людьми на авто, у которых не было регистрации в России.

В Санкт-Петербурге на пересечении Каменоостровского проспекта и Кронверкской набережной двое граждан из стран ближнего зарубежья 23 и 26 лет, двигаясь на иностранном автомобиле, нарушили ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Они не выполнили требования, предписанные дорожными знаками и разметкой. Сотрудники ГИБДД заметили это и попытались остановить автомобиль.

Однако водитель не подчинился законному требованию полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться; через десять минут иномарка остановилась у дома № 1 по Кронверкской набережной. Нарушители были задержаны. Причиной не остановки было отсутствие регистрации иностранных граждан на территории РФ.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти достали тело погибшего в ДТП из искореженной машины

Видео: МВД России

Теги: дпс, петроградский район, погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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