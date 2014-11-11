Спасатели Ленобласти достали тело погибшего в ДТП из искореженной машины

Вечером в четверг, 13 июля, спасатели Ленобласти вытащили из искореженной в ДТП машины тело водителя. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
На 581 км трассы М-11 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с отбойным заграждением. В результате происшествия водитель погиб. Спасатели деблокировали погибшего с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции
В службе напомнили о соблюдении ПДД и скоростного режима и посоветовали не совершать необдуманных обгонов на дороге!
Ранее сообщалось, что прокуратура добивается взыскания с виновницы ДТП, испортившей каникулы ребенку.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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