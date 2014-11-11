Спасатели Ленобласти достали тело погибшего в ДТП из искореженной машины

В Ленинградской области спасатели не смогли спасти участника ДТП, но смогли его вытащить. От машины почти ничего не осталось.

Вечером в четверг, 13 июля, спасатели Ленобласти вытащили из искореженной в ДТП машины тело водителя. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На 581 км трассы М-11 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с отбойным заграждением. В результате происшествия водитель погиб. Спасатели деблокировали погибшего с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции

В службе напомнили о соблюдении ПДД и скоростного режима и посоветовали не совершать необдуманных обгонов на дороге!

Ранее сообщалось, что прокуратура добивается взыскания с виновницы ДТП, испортившей каникулы ребенку.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти