Прокуратура добивается взыскания с виновницы ДТП, испортившей каникулы ребенку

Петербургская прокуратура собирается добиться компенсации для ребенка, который пострадал в ДТП с самокатом.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае 2022 года женщина автомобиле двигалась по улице Ивана Фомина и в этот момент наехала на 9-летнего ребенка, который был на самокате.

Несовершеннолетняя два месяца ходила в гипсе, не поехала в летний лагерь и не могла свободно гулять с друзьями. Кроме того, она лишилась двух зубов и получила сотрясение мозга.

Водитель привлечена к административной ответственности по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Теперь прокуратура района направила исковое заявление о взыскании с виновницы ДТП компенсации в размере 200 тысяч рублей. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что суд Ленобласти наказал женщину, лошадь которой убила прохожую.

Фото: Piter.TV