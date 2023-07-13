Суд Ленобласти наказал женщину, лошадь которой убила прохожую

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
По данным прокуратуры, в июне прошлого года обвиняемая оставила без присмотра лошадь в Гатчинском районе. По итогу лошадь напала на проходившую мимо женщину, причинив ей травмы, которые повлекли к смерти на месте происшествия.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил женщину к наказанию в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием заработной платы в размере 5%.
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Видео: прокуратура Ленинградской области
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