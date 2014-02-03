Петербургская полиция пресекла серию хищений акаунтов на портале Госуслуг

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали жителя Северной столицы. Он подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.
По данным правоохранителей, злоумышленник создал в сети Интернет несколько фишинговых сайтов. Их внешний вид копировал официальные страницы различных государственных учреждений. Граждане вводили свои данные, а мошенник в свою очередь использовал их, чтобы брать кредиты в микрофинансовых организациях.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Злоумышленник был пойман в Уфе.
Ранее сообщалось, что прокуратура помогла обманутой кавалером петербурженке.
Видео: Петербургская полиция
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