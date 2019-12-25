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Прокуратура помогла обманутой кавалером петербурженке
Сегодня, 10:13
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Прокуратура помогла обманутой кавалером петербурженке

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Петербургская прокуратура занялась дело об украденных драгоценностях у женщины. С вором она познакомилась на сайте знакомств.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Псковской области. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, в конце мая потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Кавалер задаривал девушку подарками, водил в кафе и по монастырям, а та даже не подозревала, что живет с ранее судимым за мошенничество. 

Однако, попавши в квартиру заявительницы, украл у нее драгоценностей на 100 тысяч рублей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогает ребенку с ДЦП получить специализированное лечебное питание.

Фото: unsplash.com

Теги: драгоценности, кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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