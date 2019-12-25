Прокуратура помогла обманутой кавалером петербурженке

Петербургская прокуратура занялась дело об украденных драгоценностях у женщины. С вором она познакомилась на сайте знакомств.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Псковской области. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, в конце мая потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Кавалер задаривал девушку подарками, водил в кафе и по монастырям, а та даже не подозревала, что живет с ранее судимым за мошенничество.

Однако, попавши в квартиру заявительницы, украл у нее драгоценностей на 100 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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