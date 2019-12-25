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Прокуратура Петербурга помогает ребенку с ДЦП получить специализированное лечебное питание
Сегодня, 9:19
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Прокуратура Петербурга помогает ребенку с ДЦП получить специализированное лечебное питание

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Вопреки закону, учреждение здравоохранения не предоставляло ребенку лечебное питание в течение длительного времени.

Прокуратура Колпинского района провела проверку соблюдения прав ребенка-инвалида. Было установлено, что медицинская организация не обеспечивает его специальным питанием. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 12-летний мальчик с ДЦП состоит на учете в медицинском учреждении и по жизненным показаниям нуждается в постоянном приеме специализированных продуктов лечебного питания. Вопреки закону, учреждение здравоохранения не предоставляло ребенку лечебное питание в течение длительного времени.

Прокурор Колпинского района направил в суд исковое заявление о возложении на комитет по здравоохранению обязанности обеспечить несовершеннолетнего лечебным питанием.Требования прокуратуры удовлетворены.

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Фото: unsplash

Теги: дцп, инвалид, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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