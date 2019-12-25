Прокуратура требуется 800 тысяч рублей для петербурженки, на которую упал кусок бетона

Петербургская прокуратура потребовала 800 тысяч рублей для работницы, которая получила травму на производстве.

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению местной жительницы о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, 14 марта 2022 года на 65-летнюю лаборантку по физико-механическим испытаниям упал кусок бетона. Он отвалился прямо с потолка. Женщина получила переломы и долго находилась на лечении.

Прокурор Колпинского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

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Фото: Прокуратура Петербурга