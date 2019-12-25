Прокуратура Красносельского района борется с 1500 квадратами свалок

Петербургская прокуратура добивается ликвидации свалок, которые заняли 1500 квадратов площади. Речь идет о свалках в Красносельском районе.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что по адресам: угол Аннинского шоссе и Ленинградской улицы, Аннинское шоссе вблизи дома 17, улица Земская вблизи дома 1, улица Интернациональная вблизи дома 49, а также вдоль улицы Красной, образованы несанкционированные свалки бытовых отходов и грунта с существенным захламлением окружающей среды.

Всего общая площадь свалок составила 1500 квадратных метров. Администрацией района не приняты меры по ликвидации свалок. В связи с этим прокуратура направит исковые заявления в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалок в Невском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга