В Петербурге 17 сентября воздух прогрелся до рекордных +26,3 градусов

Среднесуточная температура вчера на 1,6 градуса перекрыла предыдущий рекорд для 17 сентября, отмеченный в 1970 году.

В Петербурге 17 сентября был перекрыт последний дневной максимум – температура воздуха составила +26,3 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Также отмечается, что среднесуточная температура вчера на 1,6 градуса перекрыла предыдущий рекорд для 17 сентября, отмеченный в 1970 году, – порядка +17 градусов.

Кроме того, сегодня в центре Петербурга прошла самая теплая ночь с температурой воздуха в +14,8 градусов. Предыдущий рекорд отмечен в 2015 году: тогда в Северной столице столбики термометров показали +14,4 градусов.

На этом аномально теплый период заканчивается, так как холодает не только в Санкт-Петербурге, но и по территории всей Ленинградской области, в Новгородской и Псковской областях. Следующие штормовые предупреждения будем составлять уже на заморозки. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 18 сентября будет преимущественно без осадков.

Фото: Piter.TV