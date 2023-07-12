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В Петербурге 17 сентября воздух прогрелся до рекордных +26,3 градусов
Вчера, 9:58
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В Петербурге 17 сентября воздух прогрелся до рекордных +26,3 градусов

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Среднесуточная температура вчера на 1,6 градуса перекрыла предыдущий рекорд для 17 сентября, отмеченный в 1970 году.

В Петербурге 17 сентября был перекрыт последний дневной максимум – температура воздуха составила +26,3 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. 

Также отмечается, что среднесуточная температура вчера на 1,6 градуса перекрыла предыдущий рекорд для 17 сентября, отмеченный в 1970 году, – порядка +17 градусов. 

Кроме того, сегодня в центре Петербурга прошла самая теплая ночь с температурой воздуха в +14,8 градусов. Предыдущий рекорд отмечен в 2015 году: тогда в Северной столице столбики термометров показали +14,4 градусов. 

На этом аномально теплый период заканчивается, так как холодает не только в Санкт-Петербурге, но и по территории всей Ленинградской области, в Новгородской и Псковской областях. Следующие штормовые предупреждения будем составлять уже на заморозки. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 18 сентября будет преимущественно без осадков.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в петербурге, рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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