В Ленобласти 18 сентября будет преимущественно без осадков

Днём +19...+24 градуса.

В Ленинградской области в среду, 18 сентября, слегка похолодает и будет облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в этот день преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, у водоёмов местами до +15, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Сентябрь 2024 года в Петербурге бьет температурные рекорды и радует солнечными днями.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС