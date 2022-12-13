В Петербурге в апреле солнце светило в течение 28 дней

Всего за месяц солнце светило 228,3 часа.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвёл погодные итоги апреля в Петербурге.

Апрель получился хорошим, даже при условии того, что в начале месяца и снегом завалило, и холодно было. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в апреле в Петербурге составила +6,8 градуса. В общей сложности за месяц выпало 64 % от нормы осадков. В связи с продолжительным влиянием антициклона солнце светило "достаточно много" – 228,3 часа в течение 28 дней.

До рекордных значений конечно далеко, несколько лет в апреле солнце светило до 250-283 часов, но все равно приятно. Александр Колесов, синоптик

Самый теплый день – 26 апреля – с температурой воздуха +21,8 градуса, самый холодный – 3 апреля – с максимальной дневной температурой +0,4 градуса.

Нэтой неделе самыми холодными днями в Петербурге будут 4 и 5 мая.

Фото: Александр Колесов