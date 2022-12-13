В Петербурге в апреле солнце светило в течение 28 дней

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвёл погодные итоги апреля в Петербурге.
Апрель получился хорошим, даже при условии того, что в начале месяца и снегом завалило, и холодно было.
Александр Колесов, синоптик
Температура воздуха в апреле в Петербурге составила +6,8 градуса. В общей сложности за месяц выпало 64 % от нормы осадков. В связи с продолжительным влиянием антициклона солнце светило "достаточно много" – 228,3 часа в течение 28 дней.
До рекордных значений конечно далеко, несколько лет в апреле солнце светило до 250-283 часов, но все равно приятно.
Александр Колесов, синоптик
Самый теплый день – 26 апреля – с температурой воздуха +21,8 градуса, самый холодный – 3 апреля – с максимальной дневной температурой +0,4 градуса.
Нэтой неделе самыми холодными днями в Петербурге будут 4 и 5 мая.
Фото: Александр Колесов
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