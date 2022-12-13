На этой неделе самыми холодными днями в Петербурге будут 4 и 5 мая

Днём максимальная температура ожидается на уровне +5…+7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни и вторые майские праздники.

Сегодня в Петербурге подарок природы на фоне всего холодного периода. Очередной циклон смещается по югу Финляндии, <…> так что в городе уже +15 градусов, а будет ещё немного теплее. Александр Колесов, синоптик

Однако уже вечером 2 мая ожидается холодный атмосферный фронт, дожди и возвращение к привычной погоде последних дней.

В середине недели с севера к нам придет настолько холодная воздушная масса, что выпадающие осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, в ночные часы даже снега. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге самые холодные дни ожидаются 4 и 5 мая, когда днём максимальная температура ожидается на уровне +5…+7 градусов.

С 6 мая, хотя оно тоже будет очень холодное, погода должна восстанавливаться под влиянием антициклона. Осадки прекратятся, температура воздуха начнет повышаться. "Процесс улучшения погоды медленный, но 9 мая в Санкт-Петербурге точно должно быть теплее 1 мая", – отметил Александр Колесов.

Фото: Piter.tv