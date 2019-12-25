В Петербурге снова объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за жары

Горожане снова рискуют получить тепловой удар на улице,

В пятницу, 1 июля, с 13:00 до 18:00 в Северной столице снова объявлен "желтый" уровень погодный опасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

Столбики термометра в городе и области снова бьют рекорды - максимально они поднимутся до +31 градуса. Горожанам настоятельно рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы не получить солнечный удар и не пострадать на воде.

Несмотря на текущую ситуацию с погодой, синоптики обещают, что пекло перестанет господствовать в городе уже со следующей недели.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в первый день июля ожидается до +32 градусов.

Фото: Piter.TV