1 июля в Петербурге температура будет близка к рекордной

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом останется под управлением антициклона.

В первый день июля синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом останется под управлением антициклона. Это станет причиной малооблачной, спокойной и жаркой погоды, с температурой близкой к суточному рекорду этого дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 июля в Петербурге +30…+32, по Ленобласти +28…+33 градуса. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу вновь будет жарко и без дождей.

Фото: Piter.tv