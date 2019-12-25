На следующей неделе в Петербурге похолодает

Как заявил главный синоптик города Александр Колесов, температура останется в пределах нормы.

Начиная с 4 июля температура в Петербурге постепенно пойдёт на спад. Об этом КП "Санкт-Петербург" сообщил главный синоптик города Александр Колесов, пообещав горожанам погоду в пределах нормы.

Специалист добавил, что в Северную столицу наконец придут осадки: они составят 100-150% от нормы, но в основном будут представлены кратковременными ливнями,

В течение месяца Петербург окажется в зоне нескольких циклонов, которые опустят показатели термометров на отметки 18-23 градуса. Как заключил Колесов, лето продолжится без аномалий.

Ранее своим прогнозом по окончанию жары поделился Михаил Леус.

Фото: Piter.TV