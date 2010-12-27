Во вторник в Петербурге будет небольшая минусовая температура

В городе немного потеплеет.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 ноября, температура воздуха в Петербурге днем продержится на уровне 0...-2 градусов.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде", на небе будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью похолодает до -5, а в окрестностях до -8. Юго-западный ветер усилится к дневному времени суток до 4-9 м/c, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Снег может выпасть только к концу рабочей недели, в Северной столице потеплеет.

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