Во второй декаде октября в Петербурге солнце светило 27 часов

Осадков много не прибавилось, всего 7 миллиметров.

Погоду второй декады октября в Петербурге формировал антициклон. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Средняя температура декады в центре города составила +8,8 градусов. За последние 10 лет этот период проигрывает только середине октября 2018 года с экстремальным показателем в +10,9 градусов.

Осадков много не прибавилось – их было всего 7 миллиметров. Поэтому в Северной столице все еще остается дефицит в 39% от нормы. А солнце светило 27 часов.

Ранее на Piter.TV: синоптик предупредил петербуржцев о похолодании.

Фото: Piter.TV