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Во второй декаде октября в Петербурге солнце светило 27 часов
Сегодня, 14:37
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Во второй декаде октября в Петербурге солнце светило 27 часов

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Осадков много не прибавилось, всего 7 миллиметров.

Погоду второй декады октября в Петербурге формировал антициклон. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

Средняя температура декады в центре города составила +8,8 градусов. За последние 10 лет этот период проигрывает только середине октября 2018 года с экстремальным показателем в +10,9 градусов. 

Осадков много не прибавилось – их было всего 7 миллиметров. Поэтому в Северной столице все еще остается дефицит в 39% от нормы. А солнце светило 27 часов. 

Ранее на Piter.TV: синоптик предупредил петербуржцев о похолодании. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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