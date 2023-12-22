Средняя температура второй декады марта в Петербурге составила +2,5 градуса

Солнце светило 22,7 часа при максимуме 81 час в 1972 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги второй декады марта. Информацией специалист поделился в своем tg-канале 21 марта.

Отмечается, что вторая декада марта в городе получилась очень теплой. Ночные температуры в центре Петербурга понижались до -2…-5 градусов. Солнце светило 22,7 часа при максимуме 81 час в 1972 году.

Средняя температура в городе составила +2,5 градуса, а это – четвертое значение среди самых теплых периодов в середине марта за весь ряд наблюдений. Лидером стал 2015 год со средней температурой декады +4,1 градуса.

Что же дало такую высокую температуру в этом году? Напомню, что в этой второй декаде наблюдались и три самые теплые ночи (с 15 по 17 марта) и двое самых теплых суток (15 и 16 марта). А 16 марта вообще стал самым теплым днем этого года, может, в Санкт-Петербурге это было и не заметно, но по Ленинградской области дневные температуры впервые в этом году достигли и даже превысили +10…+11 градусов. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Кроме того, специалист предупредил, что предстоящие два дня в Петербурге не будут жаркими из-за облачной погоды с постоянными осадками. Волна холода ожидается еще и в начале следующей недели.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 22 марта будет облачно и дождливо.

Фото: Piter.TV