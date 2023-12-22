В Ленобласти 22 марта будет облачно и дождливо

Днём +2...+7 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 22 марта пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах – с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днём +2...+7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; unsplash