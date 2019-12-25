В ближайшее время в Петербурге установится весенняя погода

Покажется солнце, к региону подойдет более теплая воздушная масса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом на ближайшие дни. Ожидается весенняя погода, подчеркнул специалист.

В выходные метеорологические условия определит поле повышенного атмосферного давления. Покажется солнце, к региону подойдет более теплая воздушная масса.

Вот только ветер немного будет портить общую картину комфортной погоды, так как 7 и 8 марта он будет сохраняться достаточно свежим, до 7-12 м/с. К понедельнику ветер ослабеет, хотя все еще будет западного направления. Александр Колесов, синоптик

Температура в ночные часы на большей части территории области и города будет отрицательной. А днем в субботу и воскресенье прогнозируют +3…+5 градусов, 9 марта столбик термометра повысится до +5…+10 градусов.

Ранее на Piter.TV: прошедшая зима в Петербурге была солнечной.

Фото: Piter.TV