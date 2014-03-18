  1. Главная
Выходные в Петербурге будут снежными, ветреными и теплыми
Сегодня, 11:59
В субботу во второй половине дня, в перерыве между двух циклонов, появится солнце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные. 

В субботу во второй половине дня, в перерыве между двух циклонов, появится солнце. Пройдут снег и мокрый снег. В воскресенье к региону приблизятся циклон и атмосферный фронт с севера. Они принесут усиление юго-западного ветра, в прибрежных районах его порывы составят до 15 м/с. Поэтому уровень воды в Неве поднимется до метра. 

Этот циклон принесет нам даже большее тепло, чем было в последние дни, и днем температура повысится в Петербурге до +3 гр. Но до этого ночью будет холодно, и в период прохождения атмосферного фронта будут наблюдаться гололедные явления. Как только днем потеплеет, то осадки станут идти в виде дождя и мороси. 

Александр Колесов, синоптик 

А в понедельник ожидается новый снежный циклон с юга. 

Ранее на Piter.TV: в пятницу на уборку снега в Петербурге вышли около 800 единиц спецтехники. 

Фото: Piter.TV 

