Выходные в Петербурге будут снежными, ветреными и теплыми

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные.

В субботу во второй половине дня, в перерыве между двух циклонов, появится солнце. Пройдут снег и мокрый снег. В воскресенье к региону приблизятся циклон и атмосферный фронт с севера. Они принесут усиление юго-западного ветра, в прибрежных районах его порывы составят до 15 м/с. Поэтому уровень воды в Неве поднимется до метра.

Этот циклон принесет нам даже большее тепло, чем было в последние дни, и днем температура повысится в Петербурге до +3 гр. Но до этого ночью будет холодно, и в период прохождения атмосферного фронта будут наблюдаться гололедные явления. Как только днем потеплеет, то осадки станут идти в виде дождя и мороси. Александр Колесов, синоптик

А в понедельник ожидается новый снежный циклон с юга.

