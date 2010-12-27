В среду в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

Ночью на дорогах будет гололедица, местами снежный накат.

В среду в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, а днем прогреется до +3. В Северное столице будет дуть юго-западный и западный умеренный ветер. Синоптики прогнозируют утром мокрый снег, а днем небольшой дождь. В первой половине дня местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появится 106 домов с "умным" отоплением.

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