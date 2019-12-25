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В среду Петербург ждет снежный и дождливый день
Сегодня, 22:26
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В среду Петербург ждет снежный и дождливый день

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Специалисты предупредили о гололедице на дорогах.

В среду, 15 апреля, Петербург вновь накроет небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

По прогнозам синоптиков, юго-западный и западный ветер достигнет 5-9 м/с. Ночью температура воздуха составит -1...+1, а днем поднимется до +6 градусов. На дорогах в ночное и утреннее время может образоваться гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мокрый снег, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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