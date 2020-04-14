Медведице подарили новую игрушку.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка опубликовала видео на официальной странице в соцсети Instagram.

Медведице Хаарчане подарили новую игрушку. Сотруднике презентовали ей синий пластиковый бочонок.

"Новая игрушка – отличный повод для радости", —отметили сотрудники зоопарка.

Представители зоопарка отметили, что несмотря на игрушки животные зоопарка очень скучают по посетителям.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка.

Видео:spbzoopark/instagram