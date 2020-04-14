Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка опубликовала видео на официальной странице в соцсети Instagram.
Медведице Хаарчане подарили новую игрушку. Сотруднике презентовали ей синий пластиковый бочонок.
"Новая игрушка – отличный повод для радости",
—отметили сотрудники зоопарка.
Представители зоопарка отметили, что несмотря на игрушки животные зоопарка очень скучают по посетителям.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка.
Видео:spbzoopark/instagram
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