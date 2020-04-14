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Сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы

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Медведице подарили новую игрушку.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка опубликовала видео на официальной странице в соцсети Instagram.

Медведице Хаарчане подарили новую игрушку. Сотруднике презентовали ей синий пластиковый бочонок. 

"Новая игрушка – отличный повод для радости",

—отметили сотрудники зоопарка.

Представители зоопарка отметили, что несмотря на игрушки животные зоопарка очень скучают по посетителям. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка.

Видео:spbzoopark/instagram

Теги: ленинградский зоопарк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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